Зеленский наградил детей, которые помогают ВСУ противостоять оккупантам

В пятницу, 12 августа, Украина впервые официально отмечает День молодежи. По этому случаю президент страны Владимир Зеленский встретился и наградил подрастающее поколение – юных героев, которые своими поступками помогают победить отобравшего у них детства российского агрессора, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на официальной странице главы государства в Facebook.

По словам президента, далеко не все взрослые способны делать то, что они сделали, чтобы помочь другим. Их истории действительно поражают и вдохновляют

"В День молодежи мы начинаем этот праздник с такого очень важного мероприятия – поздравления наших юных героев. Я думал, как обратиться: уважаемые дети героев, хотя, наверное, язык не поворачивается. Потому что поступки ваши крепкие и взрослые. Я хочу поблагодарить не только вас, потому что рисковали своей жизнью ради другой. Хочу поблагодарить всем, кто воспитал вас такими маленькими, но уже большими людьми. У Украины есть будущее, которым мы можем гордится уже сейчас и получать от этого гордость и удовлетворение. Вы молодцы, вам аплодирует наше государство. Спасибо за каждое сохраненную вами нашу жизнь" , – сказал Зеленский.

Так награду получили 8 маленьких украинцев. Максим Бровченко из Бердянска. Он рисует картины, а заработанные деньги присылает на помощь ВСУ. Саша Гуцал из Бучи, находясь в оккупации, заботился о младшей сестренке и двух братьях. Он сам выходил на поиски продовольствия и воды. Егор Шемет с Черниговщины вместе с бабушкой месяц пряталась в погребе. Он очень хочет помочь выздороветь старшему брату, который испугался взрывов и перестал говорить. Также мальчик мечтает отремонтировать дом, который повредили оккупанты. Глеб Бондаренко из Харькова попал под вражеский ракетный обстрел возле жилого дома. В этом году он планировал поступать в харьковский "Кадетский корпус". Андрей Покраса из Киевщины вместе с отцом с помощью дрона отслеживал движение оккупантов и передавал координаты украинским военным.

Давид Понуляк из Запорожья занимается казацким боевым искусством "Спас". Мальчик хочет быть сильным как папа, чтобы в будущем защищать Родину. Даниил Сергеев из Мариуполя с первых дней полномасштабной войны заботился о людях постарше – приносил в подвалы воду и еду, готовил во дворе. Также он помог мужчине и его дочери выбраться из разрушенного дома и предоставил первую медицинскую помощь. Иринка Васильева из Ровно потеряла на войне отца и дядю. Девочка собственноручно создает веночки и продает их. Так она собрала уже 7 тысяч евро. На эти средства вместе с мамой уже приобрела два тепловизора и автомобиль для ВСУ.

Отметим, награждение детей состоялось в Мариинском дворце. Ведущим мероприятия был известный шоумен Юрий Горбунов.