Нацбанк временно забрал лицензии у трех страховых компаний
Национальный банк временно остановил лицензии трех страховых компаний: АО Украинская страховая компания, страховой компании "Надия" и страховой компании "Спейр", сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сообщается, что эти страховщики не предоставили по требованию НБУ информацию о:
- соблюдении обязательных денежных нормативов;
- просроченных обязательств по заключенным договорам страхования;
- случаев нарушения сроков по урегулированию заявленных событий, имеющих признаки страховых (состав резерва заявленных, но невыплаченных убытков).
Решения о применении этих мер вступят в силу 13 августа. Компаниям дали срок устранить нарушения до 12 сентября.
Все три компании предоставляют услуги рискового страхования.