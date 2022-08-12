Нацбанк временно забрал лицензии у трех страховых компаний

Национальный банк временно остановил лицензии трех страховых компаний: АО Украинская страховая компания, страховой компании "Надия" и страховой компании "Спейр", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что эти страховщики не предоставили по требованию НБУ информацию о:

соблюдении обязательных денежных нормативов;

просроченных обязательств по заключенным договорам страхования;

случаев нарушения сроков по урегулированию заявленных событий, имеющих признаки страховых (состав резерва заявленных, но невыплаченных убытков).

Решения о применении этих мер вступят в силу 13 августа. Компаниям дали срок устранить нарушения до 12 сентября.

Все три компании предоставляют услуги рискового страхования.