Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текста законопроектов № 7664 и № 7665 на портале пока нет.

Ранее народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз. Он предположил, что мобилизацию и военное положение продлят еще на 90 дней.

Военное положение, которое в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России, действует до 23 августа. До этого же дня должна продолжаться всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.