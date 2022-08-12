Госпогранслужба показала уничтожение пограничниками российского танка
Госпогранслужба обнародовала видео уничтожение пограничниками российского танка, сообщает Украинская правда.
"Пограничники минусовали вражеский танк. Он очень донимал наших воинов.
Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы подстрелили и уничтожили в тесном взаимодействии с собратьями других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.
От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню".
В сообщении не указывается, где и когда был уничтожен танк.