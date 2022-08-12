Зеленский рассказал папе Франциску о преступлениях России в Украине

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, провел переговоры с папой римским Франциском, сообщает Новое время.

У себя в Twitter глава государства сообщил, что рассказал понтифику о полномасштабной агрессии России против Украины и преступлениях страны-террориста.

"Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине" , — написал он.

Во время поездки в Канаду 24 июля папа Франциск сказал, что очень хочет поехать в Киев. Перед этим понтифик говорил, что, по его мнению, для визита нужен удачный момент, чтобы он не принес больше вреда, чем пользы.

В мае папа заявил, что готов был встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, и попросил передать это в Кремль, но не получил ответа.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ сказал, что украинская сторона неоднократно приглашала понтифика в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что папа Франциск может приехать в любой день.