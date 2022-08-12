ОВА: россияне ударили 5 ракетами по Запорожью, есть разрушения и раненая

Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, разрушены объекты инфраструктуры, известно об одной раненой, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет.

Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине".

Старух добавил, что информация впоследствии будет уточнена.

Ранее в пятницу вечером противовоздушная оборона сбила российскую ракету над селом Доманивка Николаевской области.