ОВА: россияне ударили 5 ракетами по Запорожью, есть разрушения и раненая
Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, разрушены объекты инфраструктуры, известно об одной раненой, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет.
Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине".
Старух добавил, что информация впоследствии будет уточнена.
Ранее в пятницу вечером противовоздушная оборона сбила российскую ракету над селом Доманивка Николаевской области.