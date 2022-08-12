Amnesty International отреагировала на действия россиян на ЗАЭС
Правозащитная организация Amnesty International констатировала, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Amnesty International в Twitter.
"Россия использует атомную электростанцию в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население".