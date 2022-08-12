Горсовет: оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Краматорска

Российские войска вечером 12 августа нанесли ракетный удар по частному сектору Краматорска Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы" , — написал Гончаренко.

Позже руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram, что точно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, разгорелся пожар в частном секторе.

На месте работают правоохранители и спасатели.

Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить.

Напомним, вечером 12 августа российские войска также нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, в результате чего были разрушены объекты инфраструктуры. Также известно об одной раненой.