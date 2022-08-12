Облсовет: ВСУ нанесли новые удары по мосту в районе Каховской ГЭС
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС, сообщает Новое время.
"Передвижение техники и вооружение по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно", — сказал он в эфире телемарафона.
Хлань уточнил, что ранее был уничтожен автомобильный путь через ГЭС, но там оставалась еще одна дорога через дамбу.
"Сегодня ВСУ совершенно ювелирно уничтожили и этот путь", — рассказал он.
Теперь, по его словам, у оккупантов не осталось больше путей поставки боекомплектов и тяжелой техники.
Ранее об ударах украинских сил по Антоновскому и Каховскому мостах во временно оккупированной Херсонской области сообщалось 10 августа.