Облсовет: ВСУ нанесли новые удары по мосту в районе Каховской ГЭС

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС, сообщает Новое время.

"Передвижение техники и вооружение по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно" , — сказал он в эфире телемарафона.

Хлань уточнил, что ранее был уничтожен автомобильный путь через ГЭС, но там оставалась еще одна дорога через дамбу.

"Сегодня ВСУ совершенно ювелирно уничтожили и этот путь" , — рассказал он.

Теперь, по его словам, у оккупантов не осталось больше путей поставки боекомплектов и тяжелой техники.

Ранее об ударах украинских сил по Антоновскому и Каховскому мостах во временно оккупированной Херсонской области сообщалось 10 августа.