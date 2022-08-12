В Пентагоне рассказали, какая техника РФ была уничтожена на аэродроме в Крыму

В Пентагоне рассказали, какая техника РФ была уничтожена на аэродроме в Крыму
Фото: Рixabay

В Пентагоне рассказали, какие российские самолеты были уничтожены во временно оккупированном Крыму на аэродроме Саки, сообщает Новое время.

Данные с закрытого брифинга Пентагона опубликовал в Twitter журналист Foreign Policy Джек Детч.

По данным США, на этой неделе в Крыму были уничтожены:

  • несколько российских истребителей;
  • истребители-бомбардировщики;
  • самолеты-разведчики;
  • склады с боеприпасами.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

По данным издания Forbes, в результате взрыва в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники.

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