Украина рассчитывает получить до 1 млрд гривен от приватизации в 2022 году

Украина надеется привлечь от приватизации в 2022 году до 1 млрд гривен. После принятия всех необходимых актов будут объявлены аукционы по уже подготовленным к продаже объектам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества.

Как заявила исполняющая обязанности главы ФГИ Ольга Батова, в первую очередь речь идет о неработающих хлебозаводах, спиртзаводах и объектах недвижимости, интересных для малого и среднего бизнеса.

"Точно скажу, что в этом году от приватизации планируется привлечь в бюджет более 600 миллионов гривен. Очень будем надеяться, что удастся получить до 1 миллиарда в бюджет благодаря росту цен на электронных аукционах" , - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая приватизация в Украине стартует 1 сентября 2022 года. Ожидается, что на продажу выставят объекты, которые годами не используются.