Залужный попросил Минобороны разрешить выезд за границу студентам - нардеп

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой на особый период разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, среди которых студенты, сообщает Новое время.

Об этом в пятницу, 12 августа, написала в Facebook народный депутат от Слуги народа и член образовательного комитета Юлия Гришина.

«Важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!» — заявила нардеп.

По словам Гришиной, теперь решение должны принять министр обороны Алексей Резников и правительство.

Сейчас студентам, которые едут на обучение в зарубежные вузы, нужно показать пограничникам справку по военкомату об отсрочке на шесть месяцев. Ее можно получить после постановки на учет, прохождения медкомиссии и предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку.

12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения с 23 августа еще на три месяца.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.