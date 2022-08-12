Ткаченко объяснил, почему он против демонтажа монумента Родина-мать

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко против демонтажа Родины-мать, сообщает Новое время.

В эфире Радио Свобода он объяснил, что этот памятник является историей, визитной карточкой Киева.

"Этот памятник — он уникален, это очевидная история, визитка и Киева, и страны. И можно к нему по-разному относиться, но переосмысление значения этого памятника, который раскрашивали в сине-октябрьские цвета, вешали на него веночки и т. д… Своеобразный оберег Украины, символ Родины-матери, которая смотрит, кстати, на восток" , — заявил он.

По его словам, дискуссия по поводу памятников советского монументального искусства активизировались еще накануне войны в последние несколько лет и таких объектов немало по Украине.

11 августа Ткаченко заявил, что демонтаж герба СССР со щита Родины-матери в Киеве может начаться в следующем году.

7 июля Минкульт вместе с Министерством цифровой трансформации запустил в приложении Дія опрос по поводу нового символа на щите Родины-матери в Киеве вместо советского герба. В голосовании приняли участие 778 218 человек, 85% из них поддержали замену герба СССР на тризуб. 9% проголосовали за то, чтобы снять герб СССР, 6% — за то, чтобы ничего не менять.