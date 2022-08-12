ОВА: россияне весь день обстреливали Сумскую область, почти 200 прилетов

Россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли Юновскую общину из минометов — было 15 прилетов. Также было зафиксировано 17 прилетов из РСЗО.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину — 10 прилетов. Также они осуществлен авиационный удар (один прилет) и открыли огонь из РСЗО -10 прилетов. В результате атаки сожжено поле пшеницы. Убытки подсчитываются.

Враг совершил авиаудар по Николаевской сельской общине и два обстрела из РСЗО, всего более 60 прилетов.

Также россияне обстреляли из минометов Есманську общину — было четыре прилета, из артиллерии (вероятно САУ) — 37 прилетов. Вечером враг снова открыл огонь по общине из минометов — четыре прилета. В результате атак повреждены по меньшей мере два домохозяйства, забор и хозяйственные постройки.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалигинську общину — было четыре прилета, а также из реактивной артиллерии — 30 прилетов.

Пострадавших среди людей нет, добавил Живицкий.