Мэр: возросло количество погибших из-за обстрела Краматорска

Раненная в результате обстрела Краматорска женщина скончалась в больнице. Таким образом, количество жертв вечернего обстрела увеличилось до трех человек, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Также ранее сообщалось о 13 раненых мирных жителях, кроме того зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Напомним, что ранее глава города Александр Гончаренко сообщил об обстреле города.

Также ночью россияне нанесли ракетного удара по Краматорску, в результате чего были зафиксированы разрушения.