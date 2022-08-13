Генсек ООН назначил координатора программы по вывозу зерна из Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по Черноморской зерновой инициативе, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Абдулла сменил Фредерика Кенни из Соединенных Штатов, который был временно предоставлен Международной морской организацией в качестве временного координатора.

Абдулла обладает более чем 30-летним опытом работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе (ВПП). С 2009 по июнь 2022 года он занимал должности заместителя исполнительного директора и главного операционного директора ВПП, курируя ее гуманитарные операции по всему миру.

Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.