В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки – Кубраков

В порт "Южный" в Одесской области прибыло судно под погрузку зерном для Африки. Балкер выйдет в море в составе одного из ближайших караванов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию.

Всемирная продовольственная программа закупила первые 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Максимальная вместимость зафрахтованного судна – 23 тысячи тонн. Остаток будет в ближайшее время загружен и отправлен на другом судне.