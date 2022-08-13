Часть Украины накроют мощные ливни: где ожидать непогоды

Часть Украины накроют мощные ливни: где ожидать непогоды
Фото: Курс Украины

Сегодня, 13 августа, погода в Украине будет влажной, большую часть областей накроют ливни с грозами, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    По данным синоптиков, сегодня практически во всех регионах страны прогнозируются дожди, на западе - ливни. Кроме того, ожидаются грозы и шквалы.

    Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 7-12 м/с.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов;
    • на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +22 +26;
    • в восточных областях ночью +19 +21, днем +33 +35 градуса;
    • на юге страны ночью +20 +22 градуса, а днем +29 +31;
    • в центральных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов.
    Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

    Погода в Киеве

    В столице сегодня днем и ночью прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +26 +28 градусов.

    Часть Украины накроют мощные ливни: где сегодня ожидать непогоды

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