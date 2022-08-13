Блинкен отреагировал на угрозы оккупантов казнить пленных иностранцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных, сообщает Новое время.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что оккупационные власти на востоке Украины обвиняют граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным" , — написал Блинкен.

В пятницу, 12 августа, так называемый "Верховный суд ДНР" подтвердил, что 15 августа начнется уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.

На скамье подсудимых гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии — Векослав Пребег, а также подданные Великобритании — Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Оккупанты грозятся приговорить иностранцев к смертной казни за участие в войне на стороне Украины.

В июле 2022 года британец Хардинг заявлял, что ему может грозить смертная казнь.