Блинкен отреагировал на угрозы оккупантов казнить пленных иностранцев
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных, сообщает Новое время.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что оккупационные власти на востоке Украины обвиняют граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — написал Блинкен.
В пятницу, 12 августа, так называемый "Верховный суд ДНР" подтвердил, что 15 августа начнется уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.
На скамье подсудимых гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии — Векослав Пребег, а также подданные Великобритании — Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.
Оккупанты грозятся приговорить иностранцев к смертной казни за участие в войне на стороне Украины.
В июле 2022 года британец Хардинг заявлял, что ему может грозить смертная казнь.