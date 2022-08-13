Мэр: оккупанты ночью обстреляли три района Харькова

Ночью 13 августа российские войска обстреляли Харькова. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сообщается, что пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате ночного обстрела нет.

Фото: t.me/ihor_terekhov