Донецкая ОВА: за сутки из-за обстрелов погибли 5 гражданских

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили пятерых и ранили более 30 мирных жителей, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения" , - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 728 человек, еще 1880 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.