Гайдай: в Луганской области оккупанты за еду выманивают данные о мужчинах

В оккупированных городах Луганской области россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации. Они дежурят у подъездов и выманивают у пенсионеров в обмен на продукты информацию о мужчинах призывного возраста, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая им небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста" , — говорится в сообщении.

Также оккупанты оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой.

Отмечено, что большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся.