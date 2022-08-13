В Сербии рассказали, когда страна присоединится к санкциям против РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что для вступления в ЕС его стране придется гармонизировать свою политику с политикой блока, в том числе и по санкциям, сообщает Европейская правда.

"Некоторые люди получали голоса, потому что вводили граждан в заблуждение, что они жесткие и решительные, а после выборов было понятно, что жесток только тот, кто не угрожал и не говорил об этом. Я достаточно ответственный человек. Я пытался беречь свою политику" , – сказал он.

Вучич подчеркнул, что его политика не заключается в лести своему народу, поэтому он не понимает, зачем ему льстить посольствам.