Британская разведка оценила, как удары ВСУ по мостам повлияли на силы РФ

Даже если войскам РФ удастся существенно отремонтировать мосты на юге оккупированной Украины, они останутся ключевой уязвимостью. Поскольку наземное обеспечение нескольких тысяч их войск на западном берегу, вероятно, зависит лишь от двух понтонных пунктов переправы, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке напоминают, что два главные автомобильные моста, обеспечивающие доступ к оккупированной территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для целей значительного военного снабжения.

Кроме того, 10 августа украинские военные задали высокоточные удары, чем, вероятно, сделали переправу через Днепр в Новой Каховке непригодной для проезда тяжелой военной техники.

Также там отмечают, что в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который, вероятно, остается структурно подорванным.

Вместе с тем на прошлой неделе магистральный железнодорожный мост под Херсоном также получил дополнительные повреждения, поэтому с конца июля Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения военных.

"Учитывая ограниченную цепочку поставок, размер каких-либо запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, будет ключевым фактором выносливости сил" , - объясняют в разведке Великобритании.

Напомним, что вчера ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику.