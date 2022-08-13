Турецкий экспорт в РФ в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума

Экспорт турецких товаров в Россию в первом полугодии достиг максимума почти в 3 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаиллоглу отметил, что рост торговли автомобилями с Россией на 58% за первые четыре месяца 2022 года является доказательством роста материально-технической мощи страны.

По данным государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров более широкого роста турецкого экспорта в Россию, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.

Для самой Турции это хорошая новость, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в увеличении экспорта в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Однако это разочарует союзников Турции по НАТО в США и Европе, пытавшихся выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций.

Турция не ввела санкций против России, пытаясь сбалансировать свои отношения с обеими сторонами войны: она поставляет Украине ударные беспилотники, в то же время поощряя российские инвестиции.