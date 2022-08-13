В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 856 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7),
- артиллерийских систем – 978 (+3),
- РСЗО – 261,
- средств ПВО – 136,
- самолетов – 233,
- вертолетов – 193,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1),
- крылатых ракет – 187 (+2),
- кораблей/катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15),
- специальной техники – 91 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.