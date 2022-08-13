В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿ о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 856 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7),
  • артиллерийских систем – 978 (+3),
  • РСЗО – 261,
  • средств ПВО – 136,
  • самолетов – 233,
  • вертолетов – 193,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1),
  • крылатых ракет – 187 (+2),
  • кораблей/катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15),
  • специальной техники – 91 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.

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