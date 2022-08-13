В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿ о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 43 400 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 856 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7),

артиллерийских систем – 978 (+3),

РСЗО – 261,

средств ПВО – 136,

самолетов – 233,

вертолетов – 193,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1),

крылатых ракет – 187 (+2),

кораблей/катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15),

специальной техники – 91 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях, отметили в Генштабе.