ОВА: оккупанты обстреляли приграничье Сумской области

Российская армия в очередной раз обстреляла приграничье Сумской области. Утром 13 августа враг ударил по Шосткинскому району, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Утром россияне начали гатить по Шосткинскому району: с половины девятого, из минометов и артиллерии" , - рассказал он.

Отмечается, что под вражеским огнем оказались природоохранные территории.

Напомним, вчера россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.

Днем ранее оккупанты выпустили по области около 200 мин и снарядов.