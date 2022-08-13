Пентагон оценил эффективность ВСУ по 10-балльной шкале

Эффективность Вооруженных сил Украины составляет 12 из 10, оценивая последние результаты на фронте. Несмотря на силовое превосходство, дела идут "не на пользу российских оккупантов", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Хотя россияне имеют значительно большую силу, чем Украина, то, что противопоставляется россиянам, - это влияние (успехов Украины), которое продолжается, на их моральный дух, их способность поддерживать себя" , - заявил чиновник Минобороны США.

Как объясняет представитель Пентагона, имя которого в США традиционно не называют, "на все это повлияла способность украинцев поразить российские командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".

Чиновник говорит, что по шкале от нуля до 10 эффективность Вооруженных сил Украины равна 12, "просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас со всех сторон".