The Economic Times: Индия отказала РФ в создании альтернативы SWIFT

Индийские банки не желают поддерживать предложенную РФ интеграцию двух систем обмена сообщениями, поскольку это может быть истолковано как попытка обойти санкции США в отношении российских банков, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на высокопоставленного банкира.

Этот вопрос возник на минувшей неделе, когда индийские и российские банкиры провели встречу, чтобы обсудить детали "торговли рупиями".

"Российские банки, которые до сих пор не затронуты санкциями США, не имеют филиала в Индии. Как только такой банк попадет под санкции, его офис в России захочет найти способ связи через защищенный канал с индийскими банками, где у него есть счета vostro. Поэтому они считают, что российская система обмена сообщениями должна быть подключена к SFMS. Электронная почта не считается безопасным способом обмена платежными реквизитами, и ни один банк больше не использует факс" , – сказал другой банкир.

SFMS ("Структурированная система обмена финансовыми сообщениями") – индийская система обмена сообщениями. Обеспечивает внутри- и межбанковскую передачу сообщений.

Однако банки из Индии не хотят использовать интегрированную платежную систему для работы с российским банком, находящимся под санкциями США.

"Застряли бы депозиты российского банка в случае санкций – вопрос гипотетический на данный момент. Но привязка SFMS к российской системе может рассматриваться как способ обойти санкции США и иметь дело с российским банком, находящимся под санкциями" , – сказал источник в отрасли.

При этом средние и мелкие российские банки, которые пока не столкнулись с санкциями и готовы открывать счета в Индии, опасаются последствий санкций в будущем.

"Некоторые индийские государственные и частные банки обратились в РБИ (Резервный банк Индии – Центробанк – ред.) за открытием счетов востро в российских банках. Пока неясно, получил ли кто-нибудь разрешение" , – сказал другой банкир.

В отличие от соглашения о торговых расчетах по торговле между Индией и Ираном (после введения санкций против Ирана), ни один банк в Индии не был назначен узловым учреждением из-за последствий полномасштабного вторжения РФ в Украину. В качестве альтернативы Индия смягчила правила использования счетов vostro после нескольких месяцев обсуждений.