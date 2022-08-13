Ким и Марченко анонсировали "определенные результаты"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них, сообщает Украинская правда.

Об этом Ким сказал в видеообращении.

"Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит.

И в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определенных результатов" , – сообщил он.

В конце июля стало известно, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область для выполнения ряда задач.