Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины к ограниченному дефолту

Агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по госдолгу. В частности, Fitch снижает рейтинг государства до RD (restricted default). А все выпуски облигаций – в D, раньше они размещались на уровне C, сообщает Обозреватель.

"Запрос согласия на отсрочку погашения внешнего долга Украины на два года был согласован с необходимой долей держателей облигаций и вступил в силу 11 августа. Fitch считает, что это завершение обмена проблемных долгов (DDE), и поэтому понизило рейтинг до RD, а рейтинг затронутых инструментов – до D, оба с C.

Согласно суверенным критериям Fitch, реструктуризация коммерческого долга, которая влечет за собой существенное сокращение условий, например, отсрочку выплаты процентов или основной суммы, и необходима для предотвращения традиционного дефолта по платежам, представляет собой DDE" , – говорится в заявлении Fitch.

В свою очередь S&P определил рейтинг Украины как SD (selective default). Евробондов – на уровне D.

Как известно, кредиторы Украины согласились предоставить отсрочку по выплатам долга и процентов по еврооблигациям. Украинская сторона просила о "паузе" на два года. Группа кредиторов дала согласие на приостановку обслуживания долга с 1 августа 2022 года до конца 2023-го, однако с правом продления еще на год.

"Мы, как официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены обеспечить согласованную приостановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью дополнительного продления на год" , – говорится в совместном заявлении группы официальных кредиторов Украины (Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США).

Предполагается, что такое решение сэкономит Украине около $3 млрд только на погашении самого долга (без учета процентов). Однако рейтинговые агентства считают, что это дефолт.