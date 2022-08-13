В Британии проходит 24-часовая забастовка машинистов поездов

Пассажиров британской железной дороги предупредили о массовых перебоях работы транспорта в эти выходные, поскольку в субботу машинисты проводят забастовку, сообщает Европейская правда.

Члены профсоюза Aslef в девяти железнодорожных компаниях бастуют 24 часа, что парализует большие части сети – некоторые районы страны не имеют железнодорожных услуг.

Среди десятков тысяч пострадавших пассажиров – футбольные болельщики, туристы и отдыхающие.

Хотя компании, не участвующие в забастовке, будут продолжать обслуживать поезда, ожидается, что они будут более заняты, чем обычно.

Забастовка также повлияет на поезда, которые будут работать утром в воскресенье, 14 августа, а планирующим путешествие будет предложено рассмотреть возможность начать свое путешествие позже.

Забастовка проходит накануне новых протестов, запланированных на ближайшие недели на фоне обострения споров относительно рабочих мест, оплаты и условий труда.

Aslef будет устраивать пикеты у железнодорожных станций, и чиновники говорят, что ожидают продолжения поддержки со стороны общественности, несмотря на последствия акции.

Мик Уилан, генеральный секретарь Aslef, сказал, что железнодорожные компании не могут предложить повышения зарплаты без разрешения Министерства транспорта, и он предупредил, что если вскоре долговременный спор не будет разрешен, то, скорее всего, будут объявлены новые забастовки. .

Две недели назад около 5000 машинистов Британии вышли на забастовку в рамках кампании за повышение зарплат после того, как уровень инфляции в стране достиг самого высокого уровня за 40 лет.