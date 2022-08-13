Словакия планирует передать Украине истребители "МиГ-29" – министр

Словакия в следующем месяце прекратит использование своих истребителей МиГ-29, которые планирует передать Украине, заявил министр обороны страны Ярослав Надь, сообщает Корреспондент.

В июле сообщалось, что 11 самолетов Словакия планировала передать Украине до конца августа. Вероятно, что Вооруженные силы Украины получат их в сентябре.

В обмен Братислава получит деньги от Евросоюза или боевую технику от НАТО. Надж не рассказал никаких подробностей, но подчеркнул, что стоимость истребителей исчисляются сотнями миллионов евро.

Истребитель МиГ-29 является советской многоцелевой разработкой четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.