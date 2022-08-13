В Италию из Украины прибыл первый корабль с кукурузой и соей

В итальянский городок Равенна прибыл первый сухогруз из Украины. Корабль транспортировал кукурузу и сою, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Италии.

"Очень довольны прибытием из Украины в Равенну первого корабля с грузом кукурузы и сои. Италия поддерживает все возможные усилия, направленные на пищевую безопасность в мире и Средиземноморье и имплементацию Соглашения об экспорте зерна, поддерживая сопротивление Киева" , - пишет МИД Италии.