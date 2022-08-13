ГСЧС: на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар
Масштабный лесной пожар возник на горе Савчин в Закарпатской области. К тушению привлекли более 200 человек и авиацию, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар продолжается уже около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 гектаров. Пожар удалось локализовать на площади 25 гектаров, однако обнаружен новый очаг.
К ликвидации возгорания привлекли два спецсамолета АН-32П и вертолеты Ми-8. Авиация сделала 60 сбросов воды. Также установлена палатка Красного креста.
К работам привлекли более 200 человек и 20 единиц техники, из них 102 спасатели, 75 рабочих от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и местное население.
Власти Закарпатской области запретили жителям посещать лесные массивы.
"Призываю всех отказаться от прогулок вдоль лесополос и соблюдать меры пожарной безопасности", – отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Причины возникновения пожара пока устанавливаются, а полиция ищет лиц, которые могут быть причастны к возгоранию.