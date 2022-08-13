Россия увеличивает поставки газа в Венгрию

Газпром начал поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа, которые должны решить проблемы с энергоснабжением в зимний период, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отметили в МИД Венгрии, с 12 августа "Газпром" увеличил поток газа на 2,6 млн кубометров в день до конца августа. Для поставки газа Россия использует "Турецкий поток", пролегающий через Балканы.

В Будапеште добавили, что сейчас продолжаются переговоры с продолжением дополнительной поставки еще на сентябрь. Венгрия стремится приобрести 700 млн кубометров дополнительного природного газа сверх объемов, указанных в многолетнем контракте с "Газпромом", чтобы увеличить свои запасы топлива.