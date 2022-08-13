Sabah: Эрдоган планирует договориться с Байденом о поставках истребителей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с американским коллегой Джо Байденом для того, чтобы договориться о поставках истребителей F-16, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Турция уже несколько месяцев договаривается о покупке американских истребителей F-16 с США. По данным издания, этот вопрос станет ключевым в возможных переговорах Байдена и Эрдогана, которые должны состояться в следующем месяце в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Sabah отмечают, что Анкара не хочет допустить затягивания в решении этого вопроса и намерена ускорить согласование поставок самолетов. Турция также требует, чтобы вопрос передачи истребителей был вынесен на рассмотрение Конгресса США.

Стоит заметить, что Турция вложила 1,4 миллиарда долларов в американскую программу F-35, согласно которой Анкара должна была получить истребители. Но из-за того, что турецкие власти отказались избавиться от российских систем противоракетной обороны С-400, Вашингтон исключил страну из программы.

После такого решения Турция решила предложить соглашение, по которому она будет покупать новые F-16 у США, одновременно модернизируя свой парк из 80 старых F-16.