У Стены Плача в Иерусалиме расстреляли автобус: 7 человек ранены

Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате семь человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет Times of Israel.

Сообщается, что среди раненых – шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Преступник скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы в качестве основной версии произошедшее рассматривают произошедшее как теракт.

В полиции Израиля заявили, что на место оперативно прибыло большое количество патрулей, которые тут же приступили к охране района, расследованию происшествия и розыску подозреваемого.