ISW: РФ задерживает выплаты контрактникам, которых отправили в Украину

Российские резервисты и члены "добровольческих" отрядов сообщают, что российские власти не выплатили ранее обещанные денежные средства, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что российские власти назначали новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше, не обеспечивали солдат достаточным количеством еды, боеприпасов или сигарет, не обеспечивали похороны солдат-добровольцев, погибших в бою, и оставляли солдат в отдаленных районах России без транспорта домой после истечения срока их контрактов.

Несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками. Тем временем российские чиновники отправили контрактников, которые отказываются воевать после их отправки в Украину, в специальные лагеря. Места временного заключения расположены в Попасной и Брянке Луганской области.