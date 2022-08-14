В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов

На аэродромах Германии остаются десять принадлежащих российским собственникам или контролируемых РФ самолетов, сообщает Deutsche Welle.

Об этом свидетельствуют данные Федерального министерство транспорта Германии.

Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций: ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

В основном речь идет о небольших машинах: бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов. В Лейпциге находятся три Ан-124, в Кельне - Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане - Boeing 747, в Баден-Бадене - Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. В Мюнхене находится лайнер Airbus A320, некогда арендованный российской авиакомпанией - решение о его дальнейшей судьбе должен принять владелец.

"Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место" , - объяснили в Минтрансе ФРГ.

При этом ведомство уточнило, что российские самолеты могут получать только базовое обслуживание - например, для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.

13 июля американская газета The Washington Post написала, что российские авиакомпании до сих пор не вернули более 400 пассажирских самолетов, взятых в лизинг за рубежом. Из 515 лайнеров, находившихся в лизинге на момент введения санкций против России за войну в Украине, владельцы смогли получить обратно лишь около 80. Сумма страховых претензий достигла 10 млрд долларов.