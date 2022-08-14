ОВА: РФ ночью обстреляла Днепропетровскую область, ранен мужчина

Россияне выпустили по Марганцу на Днепропетровщине 30 снарядов из "Градов", ранен 69-летний мужчина, он в больнице, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель ОВА Валентин Резниченко.

Как сообщается, в городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть.

Также под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада.

Кроме того, РФ стреляла по Никополю из ствольной артиллерии - 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрел задел газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч жителей города без света.