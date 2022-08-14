ОК "Юг": войска РФ пытались штурмовать позиции ВСУ на Херсонщине

ВСУ уничтожили 15 россиян, вражеский танк Т-72 и два склада вражеских боеприпасов в Музыковке и Новой Каховке Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

Сообщается, что "уменьшено оккупационное войско на 15 рашистов, танк Т-72 и еще четыре единицы бронированной и автомобильной техники. В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов".

Россияне пытались вести разведку линии побережья с моря с помощью "Орлана-10", но выстрелом Вооруженных сил он "был из летательного аппарата модифицирован в подводный". Окончательные потери врага уточняются.

Украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе.

Российские оккупанты попытались провести штурмовые действия в направлении поселка Лозовое в Херсонской области. Попытки врага успеха не имели, добавили в ОК "Юг".

Захватчики также нанесли 5 авиационных ударов по позициям ВСУ на линии столкновения. В результате этих атак противника ни один украинский военный не пострадал.

"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потери и разрушения не зафиксированы" , — отметили в ОК "Юг".

В Черном море сейчас находятся два российских судна с "Калибрами". На боевом дежурстве также один большой десантный корабль оккупантов.

Украинские военные отметили, что враг держит наготове к применению 16 высокоточных крылатых ракет.