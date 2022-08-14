Британская разведка: идут ожесточенные бои за Пески, на юге РФ усиливает подразделения

В районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, развернулись ожесточенные бои, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

"С 2014 года этот район находится на передовой линии контроля Донбасса. Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада" , - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что на прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины.

"Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, продолжают предпринимать попытки штурма к северу от Донецка" , - говорится в сообщении.