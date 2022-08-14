В реках Европы из-за рекордной засухи увидели "голодные камни"

В Нидерландах, Германии и Чехии вновь стали видны так называемые "голодные камни" на некоторых участках рек, где уровень воды из-за засухи опустился до рекордно низких показателей, сообщает Европейская правда.

На "голодных камнях" в прошлые века делали отметки критически низкого уровня воды в реках — предвестника голода. "Плачь, когда видишь меня" - это можно прочитать на высохшем камне в реке Эльбе.

"Голодный камень" в Рейне возле немецкого города Вормс. Самая древняя надпись датируется 1857 годом. Позже дописали "голодный 1947 год". Также камень был виден в засушливые годы 2003 и 2018 годов. Фото: drakenhoorn

В реке Рейн на территории Нидерландах на этой неделе фиксировали поток воды около 735 кубометров воды в секунду. Ранее самый низкий показатель в 2018 года составлял 855 кубометров в секунду.

В Нидерландах иногда можно увидеть высокие камни с несколькими полосами и датами в реках вокруг старых городов. Они напоминают об исторических паводках и катастрофических наводнениях.

В других европейских странах существует противоположная традиция: камни на дне, которые обозначают резко низкий уровень воды. В Германии и ее окрестностях известно о 27 камнях, большинство из них в реке Эльбе.

Одни высыхают каждые несколько лет, других видели всего несколько раз. Самое старое известное упоминание об очень низком уровне воды относится к 1417 году. Оно было найдено в реке Шпрее недалеко от Берлина. "Голодные камни" также известны в Рейне и его притоках.

Как сообщалось, недели жары и нехватка осадков этим летом привели к истощению уровня воды в реке Рейне, торговой артерии Германии, что привело к задержкам в доставке и увеличению транспортных расходов более чем в пять раз.