В Генштабе обновили данные о потерях российских войск

За прошедшие сутки в Украине погибло около 150 российских военных. Также ВСУ сбили вертолет и несколько беспилотников противника.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генерального штаба.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 43 550 (+150) человек ликвидировано

танков – 1864 (+8).

боевых бронированных машин – 4126 (+11).

артиллерийских систем – 980 (+2).

РСЗО – 261.

средств ПВО – 136.

самолетов – 223.

вертолетов – 194 (+1).

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5).

крылатых ракет – 187.

кораблей/катеров – 15.

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+2).

специальной техники – 91.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.