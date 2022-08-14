В Генштабе обновили данные о потерях российских войск

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск
Фото: Facebook

За прошедшие сутки в Украине погибло около 150 российских военных. Также ВСУ сбили вертолет и несколько беспилотников противника.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генерального штаба.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43 550 (+150) человек ликвидировано
  • танков – 1864 (+8).
  • боевых бронированных машин – 4126 (+11).
  • артиллерийских систем – 980 (+2).
  • РСЗО – 261.
  • средств ПВО – 136.
  • самолетов – 223.
  • вертолетов – 194 (+1).
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5).
  • крылатых ракет – 187.
  • кораблей/катеров – 15.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+2).
  • специальной техники – 91.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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