В Генштабе обновили данные о потерях российских войск
За прошедшие сутки в Украине погибло около 150 российских военных. Также ВСУ сбили вертолет и несколько беспилотников противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 43 550 (+150) человек ликвидировано
- танков – 1864 (+8).
- боевых бронированных машин – 4126 (+11).
- артиллерийских систем – 980 (+2).
- РСЗО – 261.
- средств ПВО – 136.
- самолетов – 223.
- вертолетов – 194 (+1).
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5).
- крылатых ракет – 187.
- кораблей/катеров – 15.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+2).
- специальной техники – 91.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.