Офис генпрокурора: в Украине с начала войны погиб 361 ребенок
По состоянию на утро 14 августа официальное число детей-жертв - 361. Еще более 711 - ранены, сообщает Корреспондент.
Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В прокуратуре говорят, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 375, Харьковской - 198, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.