ВГА: оккупанты ночью обстреляли Славянск, разрушены дома
В ночь на 14 августа российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате разрушено несколько частных домов, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
По его словам, российские войска обстреляли микрорайон Северный.
"К сожалению, ночь снова была неспокойной. В этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – сообщил Лях.