ВГА: оккупанты ночью обстреляли Славянск, разрушены дома

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате разрушено несколько частных домов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

По его словам, российские войска обстреляли микрорайон Северный.