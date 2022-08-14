Воздушные силы сообщили о 10 авиаударах по оккупантам за сутки

Ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским оккупационным войскам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

В течение суток 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.

"Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удар по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника" , – говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил, в результате авиаударов уничтожены около 15 боевых бронированных машин врага и десятки российских военных.