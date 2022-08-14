Группировка Объединенных сил: ВСУ сбили российский ударный вертолет

Украинские зенитчики за выходные уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил.

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52" , – говорится в сообщении.

Направление эффективной работы зенитчиков не раскрывается.