ОВА: оккупанты нанесли удары по Харьковщине с территории РФ

ОВА: оккупанты нанесли удары по Харьковщине с территории РФ
Фото: facebook.com/synegubov.oleg

В ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Змиевской общине Харьковской области. Обстрел велся с территории России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела пострадали три человека: мужчина (27 лет) и женщины (38 и 74 лет). Их состояние оценивается как легкое.

По словам главы ОВА, из-за ракетных ударов повреждены окрестные дома и автомобили. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В частности, многократным вражеским обстрелам снова подверглись Циркуны (горели дома, гаражи, хозяйственные постройки).

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Фото: facebook.com/synegubov.oleg
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Фото: facebook.com/synegubov.oleg

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