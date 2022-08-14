ОВА: оккупанты нанесли удары по Харьковщине с территории РФ
В ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Змиевской общине Харьковской области. Обстрел велся с территории России, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела пострадали три человека: мужчина (27 лет) и женщины (38 и 74 лет). Их состояние оценивается как легкое.
По словам главы ОВА, из-за ракетных ударов повреждены окрестные дома и автомобили. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.
Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В частности, многократным вражеским обстрелам снова подверглись Циркуны (горели дома, гаражи, хозяйственные постройки).